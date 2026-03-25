ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಅಗ್ಗ, ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್
Induction cooking tips: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಹಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗುವ ಅನೇಕರಿಗೆ 'ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್'ನದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು!
ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳ (Induction Cooktops) ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ "ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಳಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೇ?" ಎಂಬ ಭಯ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್.
1. ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ
*ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು.
*ಯಾವಾಗಲೂ ಚಪ್ಪಟೆ ತಳವಿರುವ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
*ಬಾಗಿದ ಅಥವಾ ತೆಳ್ಳಗಿನ ತಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. *ಭಾರವಾದ ತಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಪವರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ
*ಇಂಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ 'ಮೋಡ್'ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
*ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಲು ಕುದಿಸಲು 'Milk' ಮೋಡ್ ಬಳಸಿ.
*ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ (High Wattage) ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಮುಚ್ಚಳ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ (Lid) ಇಡುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಹಬೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಉಳಿದ ಶಾಖದಲ್ಲೇ ಆಹಾರವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆಂದು ಹದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಳಿತಾಯದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
5. ಅಡುಗೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಇಂಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗ ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೇವವಿದ್ದರೆ ಅದು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
