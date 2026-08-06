ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಶೇಖರವಾಗುವ ಐಸನ್ನು, ಚಾಕು ಬಳಸದೆ, ಬರೀ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಹಬೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಶೇಖರವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಚಾಕು, ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ನಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು, ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಐಸ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ. ನಂತರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ತಡೆಯುವ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಹಬೆಯು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಐಸನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಐಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ.
ಫ್ರೀಜರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನಂತರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಶೆಲ್ಫ್, ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆ, ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಶ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೊರಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದುರ್ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿತಾಯದವರೆಗೆ..
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇಡಿ. ಮೀನು, ಮಾಂಸದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಡಿ. ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.