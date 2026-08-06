ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಭರ್ಜರಿ ಹೂವು ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಏನಿದು ಚಿನ್ನದ ದ್ರವ
ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 'ಚಿನ್ನದ ದ್ರವ' ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಚಿನ್ನದ ದ್ರವ
ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದ್ರವ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ದ್ರವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದ್ರವವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಅನೇಕ ಕರಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು?
ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಮೊದಲು ಸಾಸಿವೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
- ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಕೇಕ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಘನ ಕಣಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ನೀವು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್
- ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಐದು ಭಾಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಗ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?
- ಗುಲಾಬಿ
- ದಾಸವಾಳ
- ಮಲ್ಲಿಗೆ
- ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
- ತುಳಸಿ
- ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು
- ಇತರ ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಸಸ್ಯಗಳು
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