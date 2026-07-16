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ಟೊಮೆಟೊ

ಮನೆಯ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.

kitchen Jul 16 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
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ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಿ.

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ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ

ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಫಂಗಸ್ ರೋಗಗಳು

ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಫಂಗಸ್ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿ

ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆಸರೆ ನೀಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಭಾರಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಕಾಂಡ ಮುರಿಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

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ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ

ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಮತ್ತು ಗಂಜಿಯನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು.

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ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುವಂತಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

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ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ

ಪಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಗ, ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ.

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ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ರೋಗ-ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

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