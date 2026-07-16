ಮನೆಯ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಫಂಗಸ್ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆಸರೆ ನೀಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಭಾರಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಕಾಂಡ ಮುರಿಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಮತ್ತು ಗಂಜಿಯನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು.
ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುವಂತಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಗ, ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
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