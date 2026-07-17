ಕುಂದನ್ ಬಾಲಿ ಓಲೆಯ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದ ಈ ಕುಂದನ್ ಬಾಲಿಯು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳ (ಪರ್ಲ್ ಡ್ರಾಪ್) ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂದನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಟಾಪ್ಸ್ ಓಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಓಲೆಗೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ನ ಈ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೇತಾಡುವ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಡಾವು ಬಾಲಿಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಾಲಿಯು ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ಟಾಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ (ಘುಂಗ್ರೂ) ಕೆಲಸವಿದೆ.
ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಿ ಬಾಲಿಯ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಜಡಾವು ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮುತ್ತಿನ ಲಟಕನ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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