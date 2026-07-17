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ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ! ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ 5 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಭರಣಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಗುರವಾದ ಓಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Jul 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chat gpt and other
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ಕುಂದನ್ ಬಾಲಿ

ಕುಂದನ್ ಬಾಲಿ ಓಲೆಯ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದ ಈ ಕುಂದನ್ ಬಾಲಿಯು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳ (ಪರ್ಲ್ ಡ್ರಾಪ್) ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

Image credits: Eterno India
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ಕುಂದನ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಟಾಪ್ಸ್

ಕುಂದನ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಟಾಪ್ಸ್ ಓಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಓಲೆಗೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: House of Taamara
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ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್‌ನ ಈ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೇತಾಡುವ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 

Image credits: The Festive Store
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ಜಡಾವು ಬಾಲಿ

ಜಡಾವು ಬಾಲಿಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಾಲಿಯು ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ಟಾಪ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ (ಘುಂಗ್ರೂ) ಕೆಲಸವಿದೆ.

Image credits: South India Jewels Blog
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ಡ್ರಾಪ್ ಜುಮ್ಕಿ ಬಾಲಿ

ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಿ ಬಾಲಿಯ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಜಡಾವು ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮುತ್ತಿನ ಲಟಕನ್‌ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Swaabhi Jewels

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