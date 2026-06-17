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ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ

ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

life Jun 17 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ

ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ತಾಜಾತನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

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ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ

ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗ ಬೇಡ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಗಳು ನೀರಾಗಿ, ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. 

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ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಯಾವುದು?

ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ (Shelves) ಇಡಬೇಕು.

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ವೆಜಿಟಬಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಬೇಡ!

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ತರಕಾರಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.  

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ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ತಗಲುವಂತೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಡಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಡೀ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ!

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