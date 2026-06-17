ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ತಾಜಾತನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗ ಬೇಡ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಗಳು ನೀರಾಗಿ, ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ (Shelves) ಇಡಬೇಕು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತರಕಾರಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ತಗಲುವಂತೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಡಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಡೀ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ!
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