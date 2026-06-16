Home Gardening: ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಯಾಕೆ ತರ್ತೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಿರಿ 4 ದುಬಾರಿ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು!
ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಏಕೆ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬೆರ್ರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ದುಬಾರಿ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿ ಸವಿಯಬಹುದು.
Home Gardening:
ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬ್ಲೂಬೆರಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಟೆರೇಸ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬೆರ್ರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಈ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ 4 ಬೆರ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡ
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ನೇತಾಡುವ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (hanging basket) ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲೂಬೆರಿ
ಬ್ಲೂಬೆರಿಯನ್ನು 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ಕಂಟೇನರ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೂಬೆರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೀಯ (Acidic) ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಗಿಡವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡವು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫಲ್ಸಾ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ್ಸಾ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಣ್ಣ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣುಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫಲ್ಸಾ ಗಿಡವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರೈಕೆಯೂ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿದ್ದರೆ, ಈ ಗಿಡವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ (Mulberry)
ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಣ್ಣು. ಇದರ ಕುಬ್ಜ ಅಥವಾ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ತಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ (pruning) ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಗಿಡವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಣ್ಣು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
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