ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Banana Peel For Gardening: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನಂತಹ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪೇನೆಂದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಂಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ
ಹಸಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಿಡಗಳ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕೊಳೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಈ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವು ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವುದು. ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಅದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಸಿಪ್ಪೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೇಪನವಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೂವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.