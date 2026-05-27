- Home
- Life
- Kitchen
- ಕುಕ್ಕರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆಚೆ ಬರಲ್ವಂತೆ.. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಿಕ್
ಕುಕ್ಕರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆಚೆ ಬರಲ್ವಂತೆ.. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಿಕ್
Pressure Cooker Hacks: ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರೂ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ! ಆ ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಿಕ್
ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಿಕ್
ಕುಕ್ಕರ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಹೊರಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರ್ನ ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಲ್ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಬೇಳೆ, ಚೋಲೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಮಾದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಎರಡೂ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿದೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ, ರಾಜ್ಮಾ ಅಥವಾ ಚೋಲೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರಬಾರದೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರಬಾರದೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಸುಮಾರು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ.
50-60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಹಬೆ (Steam) ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದ ಕುಕ್ಕರ್ಗೂ ಅನ್ವಯ
ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದ ಕುಕ್ಕರ್ಗೂ ಅನ್ವಯ
ಹೀಗೆ ಹಬೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಗಲೀಜಾಗುವುದೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದ ಕುಕ್ಕರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೊದಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ
ಮೊದಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ
ಬೇಳೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ (ಸುಮಾರು 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್). ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ, ಕುಕ್ಕರ್ ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಹಬೆ ಬರತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಾ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಕ್ಕರ್ ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಬೆ ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಆ ಹಬೆಯ ಒತ್ತಡವು ನೀರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹಬೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶಲ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಹೊರಚೆಲ್ಲುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.