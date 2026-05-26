ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗಬೇಕಾ? ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ನೆನೆ ಹಾಕುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
Dosa batter fermentation tips: ಥಂಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗಿಸಲು (Ferment) ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ.
ತಣ್ಣನೆಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು
ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ಥಂಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
1. ಉಪ್ಪನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಂಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉಪ್ಪು ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವ (Fermentation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದ ನಂತರ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
2. ಸಕ್ಕರೆಯ ಬಳಕೆ
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಯೀಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳ ಬಳಕೆ
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ನೆನೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಉಬ್ಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
4. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹಾಲು ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಇದು ಮರುದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು
ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ಸಿಗುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗಿನ ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗದೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಓವನ್ ಬಳಕೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓವನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಿ-ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ (ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಓವನ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಡಿ). ನಂತರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇಡಿ. ಓವನ್ ಒಳಗಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣವು ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆ
ಓವನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನೀರು ತಣ್ಣಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
