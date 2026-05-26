Raw papaya chutney recipe: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ವರದಾನ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಚಟ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾಲಿಗೆಗೂ ಹಬ್ಬದಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದಾದ ಈ ರುಚಿಕರ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದರೆ ಅದರ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ರುಚಿಕರ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ: ತುರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ 2 ಕಪ್ ತುಂಡುಗಳು
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 4
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು: ಸ್ವಲ್ಪ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: 4 ರಿಂದ 5 ಎಸಳು
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಸ್ವಲ್ಪ
ಎಣ್ಣೆ: ಅರ್ಧ ಕಪ್ (ಹುರಿಯಲು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ)

ಒಗ್ಗರಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಸಾಸಿವೆ (1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ), ಜೀರಿಗೆ (1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ), ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ), ಕಡಲೆಬೇಳೆ (ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ) ಕರಿಬೇವು: ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 6 ರಿಂದ 7

Related Articles

Related image1
ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗಬೇಕಾ? ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ನೆನೆ ಹಾಕುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
Related image2
ಮೀನನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

1. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹುರಿಯುವ ಕ್ರಮ
ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು.

2. ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಬುವ ಕ್ರಮ
ಹುರಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೆತ್ತಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವ ಕ್ರಮ
ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ! ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಿರಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್

ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಸಿ ಇರಲಿ: ಚಟ್ನಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಸಿಯಾಗಿರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೂ ಚಟ್ನಿ ಸಿಹಿ ಬರಬಹುದು, ಅದು ಈ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ: ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಹೊರಗಿನ ದಪ್ಪ ಹಸಿರು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಎನಿಸಬಹುದು.
ಹಾಲು ತೆಗೆಯಿರಿ: ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ 'ಹಾಲು' ಅಥವಾ ಅಂಟು ಅಂಶ ಹೋಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ."
ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ: ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ.