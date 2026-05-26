ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯುವ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಬಾತ್ರೂಂನ 8 ಜಾಗಗಳಿವು
Bathroom cleaning tips: ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅರಿಯದೇ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಯಾವುವು?
ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಯಾವುವು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿರಲಿ, ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಶವರ್ ಕರ್ಟನ್ ಲೈನರ್ (Shower curtain liner)
ಮನೆಯ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಕೊಳಕು ಶವರ್ ಕರ್ಟನ್ ಇಡೀ ಸ್ನಾನಗೃಹವೇ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಟನ್ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬಹುದು. "ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಕರ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ". ಅಂದಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ವಾಸನೆ, ಕಲೆ ಅಥವಾ ಹರಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
2. ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಶವರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು (Fixtures)
ನಿಮ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶವರ್ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮಸಕಾದ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವು ಗಟ್ಟಿನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿಂದ (Hard water stains) ಉಂಟಾದ ಕಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬರಿ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಇವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶವರ್ಹೆಡ್: ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಜ್ಜಿ.
ನಲ್ಲಿಗಳು: ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು 50/50 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತಿಡಿ, ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ
ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್(ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಕಪಾಟು) ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಧೂಳು ತೆಗೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
4. ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪರ್ (Drain stopper)
ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಕ್ನ ತೂತು (ಡ್ರೈನ್) ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟಾಪರ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ಕೂದಲು, ಸೋಪಿನ ನೊರೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪಾಚಿಯಂತಹ ಬೂಸ್ಟ್ (Pink mold) ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. "ಕೊಳೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಲ್ಟಿ-ಪರ್ಪಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
5. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕವರ್ (Exhaust fan cover)
ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
6. ಟೈಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಗಳು (Grout lines)
ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಪಿನ ಜಿಡ್ಡು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಾಗವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬಣ್ಣಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಉಪಾಯ: 3/4 ಕಪ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಅನ್ನು 1 ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದರೆ ಸುಟ್ಟ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಕೆರೆತ (Irritation) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
7. ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗ
ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಹಳೆಯ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ, ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆದುಬಿಡಿ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಲು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಬಳಸಿ.
8. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್
ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಿ (Disinfect). "ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒರೆಸಬೇಡಿ.
