ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್; ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಲಹೆ
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಪೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಬಹುತೇಕರು ಪೂರಿ ತಿನ್ನಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ
ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಕದಿಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ತಾಪಮಾನ
ಪೂರಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಪೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಿದ್ರೆ ಆಗ ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಾಣಲೆ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಲು. ಹಾಕಿದ ಪೂರಿ ತೇಲುವಂತಿರಬೇಕು.
ಏರ್ಫ್ರೈಯರ್
ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರ ಇಂದು ಏರ್ಫ್ರೈಯರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಟ್ಟಿಸಿದ ಪೂರಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಏರ್ಫ್ರೈಯರ್ ನಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಪೂರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡಯಟ್, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ಏರ್ಫ್ರೈಯರ್ ಪೂರಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ನೀರು
ನೋ ಆಯಿಲ್ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಕುದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಪೂರಿಯನ್ನು ಜರಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿದ ನಂತರ ಪೂರಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
