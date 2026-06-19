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- ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್.. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ!
ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್.. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ!
Pressure cooker gasket fix: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೀಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹೊಸ ರಬ್ಬರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸುಲಭವಾದ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ರಬ್ಬರ್ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ!
ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಇರಲಿ, ಬೇಳೆ-ಅನ್ನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸುವವರೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಚಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಪರೀತ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿರುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾದರೆ ಹೇಗಾಗಬೇಡ? ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ (ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್) ಸಡಿಲವಾಗುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರವೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಓಡಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರಬ್ಬರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಸಡಿಲವಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಉಪಾಯ (Ice Water Trick)
ತಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಉಪಾಯ (Ice Water Trick)
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಬಿಸಿ ಹಬೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗ್ರಿಪ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಹಳೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ (ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುಂಡುಗಳು) ಹಾಕಿ. ಈ ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನವು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೀಜರ್ ಹ್ಯಾಕ್ (Deep Freeze Method)
ಫ್ರೀಜರ್ ಹ್ಯಾಕ್ (Deep Freeze Method)
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಫ್ರೀಜರ್ನ ವಿಪರೀತ ತಂಪು ವಾತಾವರಣವು ರಬ್ಬರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು (Elasticity) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀಜರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ (Dough Seal Hack)
ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ (Dough Seal Hack)
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ರಿಜ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೀರಿನ ಉಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಜುಗಾಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಸಿದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀಟಿ ಬರುವ ರಂಧ್ರ (Hole) ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ (Oil Lubrication)
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ (Oil Lubrication)
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಬ್ಬರ್ ತುಂಬಾ ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ (Dry) ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಲೈಟಾಗಿ ಹಬೆ ಲೀಕ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ನ ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವರಿ. ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದರ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ (ಹಿಗ್ಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಡಿ: ಅಡುಗೆಯಾದ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸುವಾಗ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಡಿ, ಇದರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ, ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ದೇಸಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ!
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