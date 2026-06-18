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- Towels Cleaning Tips: ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತ್ರ ತೊಳಿಬೇಕು?, ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತೀರಿ!
Towels Cleaning Tips: ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತ್ರ ತೊಳಿಬೇಕು?, ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತೀರಿ!
How many days can you use a towel: ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟವೆಲ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಟವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತ್ರ ತೊಳೆಯಬೇಕು? ದಿನಾಲೂ ತೊಳೆಯಬೇಕಾ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆನಾ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾ?
ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ
ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ
ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಣಗಲು ಹಾಕುವಾಗ, 'ಇದನ್ನು ದಿನಾಲೂ ತೊಳೆಯಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕಾ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
3-4 ಬಾರಿ ಬಳಸ್ಬೋದು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರಾದ ಸಾಚಾ ಡನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದರೆ, ಅದನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಟವೆಲ್ಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅವು ನೋಡಲು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
5-8 ಬಾರಿ ಬಳಸ್ಬೋದು
5-8 ಬಾರಿ ಬಳಸ್ಬೋದು
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಜ್ಞರಾದ ವೆಂಡಿ ಸಾಲಾಡಿಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆದರೆ, 5 ರಿಂದ 8 ಬಾರಿಯವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಯಾವಾಗ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಬೇಕು?
ಯಾವಾಗ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಬೇಕು?
ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕೌಟ್ ನಂತರ
ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರಿದಾಗ ಬಳಸುವ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ದಿನಾಲೂ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಗ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದರೆ
ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದ (Sensitive Skin) ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಲೂ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೈ ಒರೆಸುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟವೆಲ್
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಬಳಸುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 1 ರಿಂದ 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ನೆನಪಿರಲಿ
ನೆನಪಿರಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ (Musty Odor) ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar) ಬಳಸಿ ತೊಳೆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶವಾಗಿ ಟವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
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