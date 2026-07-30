Mixer jar cleaning tips: ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಪಂಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಳಿ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗಲೀಜು ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೊಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ, ಶೇಕ್ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೋ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾರ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ಜಾರ್ನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಆ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್
ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಲೀಜು ಉಳಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು
ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ 4-5 ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ.
ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಂದು-ಎರಡು ಚಮಚ ನೀರನ್ನೂ ಬೆರೆಸಬಹುದು.
ಇದರ ನಂತರ ಜಾರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 20-30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಜಾರ್ ತೆರೆದು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಮಿಕ್ಸರ್ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಾಗ ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳು ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗಲೀಜು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ನೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದಾಗ ಜಾರ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನವಿರಲಿ..
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
*ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಜಾರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಐಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ.
*ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ.