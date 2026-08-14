- Home
- Astrology
- Vaastu
- ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈ ಪದಾರ್ಥ.. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಈ ಪದಾರ್ಥ.. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
Vastu Tips For Storing Salt: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಕೇವಲ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೇಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ
ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಮನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಉಪ್ಪು' ಕೇವಲ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ
ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ
ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥ. ಇದು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Negative Energy) ಹೊರಹಾಕುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆರೆದಿಡಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೀರುತ್ತೆ
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೀರುತ್ತೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಒಂದು ಸರಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಚಮಚ ಹಾಕದಿರಿ
ಒದ್ದೆಯಾದ ಚಮಚ ಹಾಕದಿರಿ
ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸಿಂಕ್, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹತ್ತಿರ ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಚಮಚವನ್ನು ಹಾಕದಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ
ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ
ಉಪ್ಪು ಒಂದು ವೇಳೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಳೆಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉಪ್ಪನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ.