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- ಬ್ಯಾಗ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಸ್ವೆಟರ್ 'ಜಿಪ್' ಕಿತ್ತು ಹೋಯ್ತಾ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ!
ಬ್ಯಾಗ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಸ್ವೆಟರ್ 'ಜಿಪ್' ಕಿತ್ತು ಹೋಯ್ತಾ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ!
ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಹಾಳಾದ ಜಿಪ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸೋಪಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಜಿಪ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಐದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಪ್ ಹಾಳಾದರೆ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವೆಟರ್ ಜಿಪ್ ಕಿತ್ತು ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಪ್ ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಸೆಯುವ ಅಥವಾ ಟೈಲರ್ ಬಳಿ ಓಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಸರಳ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು:
1. ಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ (Pliers) ತಂತ್ರ:
ಜಿಪ್ ಹಾಕಿದರೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಿಪ್ನ ರನ್ನರ್ (ಸ್ಲೈಡರ್) ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರನ್ನರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರನ್ನರ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಜಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ (Pencil Lead):
ಜಿಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ-ಹಿಂದೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ತುದಿಯನ್ನು ಜಿಪ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಜಿಪ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ (Fork) ಬಳಸಿ:
ಜಿಪ್ನ ರನ್ನರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ (ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ) ತುದಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟರ್ನ ಜಿಪ್ ತುದಿಗಳನ್ನು ರನ್ನರ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದರೆ ಜಿಪ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
4. ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಕೀ ರಿಂಗ್:
ಜಿಪ್ ಎಳೆಯುವ ಹಿಡಿ (Pull tab) ಮುರಿದುಹೋದರೆ, ಅದರ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕೀಲಿ ಕೈ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಿಪ್ ಎಳೆಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಸೋಪು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸಲೀನ್:
ಜಿಪ್ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಣ ಸೋಪಿನ ತುಂಡು, ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜಿಪ್ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ 2-3 ಬಾರಿ ಜಿಪ್ ಎಳೆದರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ!
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