ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ?

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ.

food Mar 05 2026
Author: Gowthami K Image Credits:Getty
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?

ಅನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್‌ಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು 

ಬಿಳಿ ಅನ್ನ

ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಇಡುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದ ಕಾರಣ, ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ  ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅನ್ನ

ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದ ಅನ್ನ

ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂಥರಾ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಳಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ:

  • ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ.
  • ಅನ್ನ ಅಂಟಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ:

  • ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
  • ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ/ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ. ಇಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ:

ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

