ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
Kitchen storage hacks: ನೀವು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಚಳಿಗಾಲದ ಬಟಾಣಿಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲನೇಯ ಹಂತ ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್
ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಟಾಣಿ ಸೇರಿಸಿ.
ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ (ಐಸ್) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ.
ಎರಡನೇಯ ಹಂತ
ಈ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಲಘುವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ಮೂರನೇಯ ಹಂತ
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟಾಣಿಗಳು 8-12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಹೋಗಲ್ಲ
ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು ಬಟಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
1.ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
2.ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ (12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ?
ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ: 1-2 ದಿನಗಳು
ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ: 10-12 ಗಂಟೆಗಳು
ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ತಾಜಾ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?
ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ (ಮೊದಲನೇಯ ಹಂತ) ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಿಮಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕೀಟ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತಾಜಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಬಟಾಣಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.