Cold water cleaning hacks: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಯಿದೆ ನೋಡಿ.
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿದಾಗ ಬೆರಳುಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ನಡುಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಕೈಗವಸುಗಳು
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕೈಗವಸುಗಳು (Gloves) ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಕೈಗವಸುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶೀತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೈಗವಸುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೀತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಪ್ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಒರಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ
ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು. ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಗೀಸರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು.
ತಾಪಾಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ
ತಂಪಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು ತಾಪಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಣ್ಣಗಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ. ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಸಣ್ಣ ಹೀಟರ್ ಬಳಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೀಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೋವರ್ ಅನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.