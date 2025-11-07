Kitchen Hack: ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
Fermentation Tips: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 4-7 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ.
ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ
ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 4-7 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮರೆತುಬಿಡುವುದರಿಂದ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.
1. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಟ್ರಿಕ್
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಹುದುಗಿಸಲು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರಿದು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ (ಒಳಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ). ನಂತರ ಬಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆ ಇರಿಸಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಸಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ.
2. ಈ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಏರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಮೊಸರು, ಕಾಲು ಟೀ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಟೀ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ನೀವು ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಒಲೆಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗುತ್ತದೆ.
3. ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲೇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗಮನಿಸಿ
ಮೇಲಿನ ತ್ವರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. 4-7 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.