ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್
Kitchen Tips: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಆಹಾರದಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ; ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 5 ಮಾರ್ಗಗಳು
ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ:
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಪಾಲಕ್ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಂತಹ ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಗೆ - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈ ತಂತ್ರವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ:
ಉಪ್ಪುನೀರು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಲವಣಯುಕ್ತ ದ್ರಾವಣವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬಿಳಿಬದನೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸು ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ:
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸೇಬು, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ವಿನೆಗರ್ ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ:
ವಿನೆಗರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತಹ ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಉತ್ತಮ. ಅತಿಯಾದ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ:
ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೊರ ಪದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಹಾಕುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
