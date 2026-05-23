ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಾಳು ಸಾಕು.. ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಟನ್ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯುತ್ತೆ!
Mutton cooking tips in Kannada: ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವಿತ್ತು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವುದು ಆ ಪದಾರ್ಥ?
ಮಟನ್ ಬೇಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್ ಎಣಿಸುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೋ ಮಟನ್ ಬೇಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಟನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ರವಿವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ) ಮಟನ್ ಸಾರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಮಟನ್ ಸಾರು ಇದ್ದರೆ ಆ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಟನ್ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಟನ್ ತುಂಡುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ
ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಲು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುರಿದ ನಂತರ, ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಕೇವಲ 4 ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಮಾಂಸವು ಸ್ಫಂಜಿನಂತೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಹಾಕಿದರೆ ಸಾರು ಕಹಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ 4-5 ಕಾಳುಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಿಪ್ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಲಾಭವಿದೆ. ಇದು ಮಾಂಸದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಾಂಸವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಾಂಸದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ರವಿವಾರ ಮಟನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ!
