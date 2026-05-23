ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಪುದೀನಾ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಈ 4 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
How to store mint leaves fresh: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಪುದೀನಾ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ದೂರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪುದೀನಾವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ಇದರ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಗಳೇನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಗನೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವ ಸೊಪ್ಪು
ಪುದೀನಾ (Mint) ಕೇವಲ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಇದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಪುದೀನಾ ಬೇಗನೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು.
ಪುದೀನಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ
ಪುದೀನಾ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೂದಾನಿಯಂತೆ ಇರಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 5–7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆ
ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ (Airtight) ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಧಾನ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪುದೀನಾ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಣ ಪುದೀನಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪುದೀನಾದ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು
ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತು (Lemonade) ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಪುದೀನಾ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಪುದೀನಾ ರಾಮಬಾಣ.
ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಸಲಾಡ್, ರಾಯಿತಾ, ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ನಾತವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
