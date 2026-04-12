ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕದಿದ್ರೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ
Cooking Tips Kannada: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿದು ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿನ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಕೂಡ ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸಾಕು!.
ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಉಪಾಯ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ (Moisture) ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆಯ ನಂತರ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳು
ಡೀಪ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿ
ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುವ ಭಯವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಪ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಹನಿಗಳು ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ
ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿ, ಚರ್ಮ ಸುಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸುಲಭ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ!
