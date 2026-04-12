ಇಡ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು.
3 ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, 1 ಕಪ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, 1 ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು, ಸೂಜಿ (ರವೆ): ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು.
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ನೆನೆಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ. ಇದು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು (Fermentation) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಫಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರವೆಯಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10-12 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ಪಕ್ಕಾ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ.
