ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹರಳು) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಊಟದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ತಣಿಸಲು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದಾಹ ತಣಿಸುವ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ, ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬರಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಲಗಳು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಏಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ?
ಮೊಸರಿಗಿಂತಲೂ ಮಜ್ಜಿಗೆಯು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕದಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ, ಕೈಕಾಲುಗಳ ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ "ರಹಸ್ಯ" ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು?
ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುವ "ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು". ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ:
ಒಂದು ಲೋಟ ತಾಜಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹಸಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವುಚಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ರಸ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಲೋಟವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಸಾರವೆಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹರಳು) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿ.