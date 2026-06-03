ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತು ಹಾಕಿ
ಮನೆಯ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಬಾರಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಲು ಕಾರಣ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಪರೂಪ. ಕೆಲವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎರಡು – ಮೂರು ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಸರು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಇದು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಕೊಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಚಿ, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಪದರ ಸಂಗ್ರಹವಾದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲ್ಸ. ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಳಕು, ಪಾಚಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ ಕೊಳಕನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದ ಬಳಕೆ
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಶೇಷ ಉಳಿಯದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಬಳಸಿ. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಳಕು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಳಕು ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ತುಂಬಿಸಿ.
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