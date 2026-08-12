Sink Cleaning Hacks: ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕಲೆ, ಖನಿಜಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಚ್‌ಗಳಿಂದ ಸಿಂಕ್‌ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ 6 ಸರಳ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಂಕಾಗಿ, ಕಲೆಗಳಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಕ್‌ಗಳು ಕಾಣುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕ್ರಮ ಸಿಂಕ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಸಾಬೂನಿನ ಅವಶೇಷಗಳು, ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ ಪದರ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಂಕ್‌ ತನ್ನ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಪು ತರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು.

1. ಮೊದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಶ್‌ವಾಶ್‌ ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಬಳಸಿ

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ಸಿಂಕ್‌ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಠಿಣ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಡಿಶ್‌ವಾಶ್‌ ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಸೇರಿಸಿ. ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಬಳಿಕ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಾಬೂನಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ರಿನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

2. ಗಟ್ಟಿನೀರಿನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ವೈಟ್‌ ವಿನೆಗರ್‌ ಸಹಕಾರಿ

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಚಾಕ್‌ನಂತಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್‌ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ವೈಟ್‌ ವಿನೆಗರ್‌ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

3. ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್‌ ಸೋಡಾ

ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗದ ಮಂಕಾದ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್‌ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಸಿಂಕ್‌ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮೃದುವಾಗಿ, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ಗ್ರೇನ್‌ ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಒರೆಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

4. ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ಗ್ರೇನ್‌ ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಒರೆಸಿ

ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಸಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ‘ಗ್ರೇನ್‌’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಕ್‌ ಒರೆಸುವಾಗ ಈ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪದೇಪದೇ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇನ್‌ ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಮೃದುವಾಗಿ ಒರೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

5. ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ಒಣಗಿಸಿ

ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಟಿಪ್‌ ಎನಿಸಿದರೂ ಸಿಂಕ್‌ನ ಹೊಳಪಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಿಂಕ್‌ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್‌ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್‌ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

6. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ!

ಸ್ಟೀಲ್‌ ವೂಲ್‌, ಒರಟಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್‌ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಸಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇವು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್‌ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು!

ಸಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಸಿಂಕ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನಿನ ಪದರ, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಳಕು ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಮೈಯ ಹಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಮಂಕು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್‌ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾನಿಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಜಿ ಸಾಕು!

ಸಿಂಕ್‌ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದು ನಂತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಸಾಬೂನಿನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಸಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಸಿಂಕ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಲೀನರ್‌ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್‌ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೇ ಸಿಂಕ್‌ನ ಹೊಳಪಿನ ರಹಸ್ಯ!

ಗಮನಿಸಿ: ವಿವಿಧ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.