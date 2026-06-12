ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದು 'ಇವರು ಕೂಡ ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ' ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಏನು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್..?!
"ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಯಾನ! ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ತಮಿಳು ಸಿಎಂಗಳಿಗೆ ಇರುವ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು?"
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದ ನವಶಕ್ತಿ 'ದಳಪತಿ' ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ (Vijay Joseph) ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಹೌದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೇಟಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್:
ಕಳೆದ ಮೇ 10ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂಗಳ ನಂಟು:
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ಅವರ ಹರಕೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕ ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರು ದೇವಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ದೇವಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ.
ಅಮ್ಮ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ: 'ಪುರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ' ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 'ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ' ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಂದೇ 30,000 ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು:
ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಅವರು ಕೂಡ ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಈ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ದಳಪತಿ'ಯ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸವು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.