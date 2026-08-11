Soft Idli Recipe: ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸೋಡಾ ಬಳಸದೆಯೇ ಹಿಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ರುಚಿಯಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, 9-10 ತಿಂಗಳ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನೀಡಬಹುದು.
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ದೂರು. ಆದರೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸದೆಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದು ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೀಕ್ರೆಟ್.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಈ ವಿಶೇಷ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಅಳತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಸೇಲಂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು (Salem Rice) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಸೇಲಂ ಅಕ್ಕಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯನ್ನು (Sabakki) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು (Poha) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆನೆಸುವ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬುವ ವಿಧಾನ
*ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ನೆನೆದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ (Double) ಬರುವುದರಿಂದ ನೆನೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
*ರುಬ್ಬುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೈಸ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ನುಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುದುಗು (Natural Fermentation)
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಬಳಸದೆಯೇ ಹಿಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುದುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೋಡಾ ಬಳಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ
ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಕೇವಲ ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದರಿಂದ, 9 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೊಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಕೈಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ: ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಷ್ಣತೆ (Body heat) ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗು (Fermentation) ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ: ಇಡ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ: ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಡಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2-3 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಚಮಚವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಇಡ್ಲಿ ತೆಗೆದರೆ, ಇಡ್ಲಿ ಪುಡಿಯಾಗದೆ ಗುಂಡಗೆ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಡೀ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (Gundu Uddina Bele) ಬಳಸಿ. ಇದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ.