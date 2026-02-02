ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಡಬ್ಬಿಲೀ ಅದೇ ಹಳೇ ಎಣ್ಣೆ ವಾಸನೆ, ಜಿಡ್ಡು, ಕಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್
How to clean pickle bottles: ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ವಾಸನೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು?
1. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಮೊದಲು ಬಾಟಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ನಂತರ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ, ತೊಳೆಯಿರಿ.
2. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ
ಬಾಟಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
3. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆ
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದರವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
4. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ತೊಳೆದ ನಂತರ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಗುಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಗುಟುತನ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನೀವು ಹಳೆಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾದಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
