ಪಾಲಕ್ ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
How to wash spinach: ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿ, ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಳಾಗದಿರಲು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಪಾಲಕ್ ವಿಟಮಿನ್, ಖನಿಜಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಣ್ಣು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಅಡಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ
ಅಂತೆಯೇ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದು (ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು) ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅದರ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನ (How to Wash Spinach)
ಹಂತ 1: ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರಿಸಿ
ಪಾಲಕ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ದಪ್ಪವಾದ ದಂಟುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಬಾಡಿದ, ಹಳದಿಯಾದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಕೇವಲ ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಹಂತ 2: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ
ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ
ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಹಂತ 4: ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು, ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (Running water) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (How to Blanch Spinach)
ಹಂತ 5: ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 6: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕುದಿಸಿ (Blanch Briefly)
ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪಾಲಕ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇವಲ 30-45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಎಲೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಹಂತ 7: ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ
ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಐಸ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು (Storage Tips)
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ತೊಳೆದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಣಗಿದ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (Airtight container) ಇರಿಸಿ.
ತಾಜಾ ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಬೇಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
