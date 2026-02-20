Kannada

ಹಣದ ಗಿಡ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿ ಇರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

ಜೇಡ್ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಬಹುದು.

kitchen Feb 20 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:gemini
ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕಿ

ಜೇಡ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ 2-3 ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ನೀರು ಹಾಕಿ. ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವ (root rot) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.

Image credits: gemini
ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ, ಆದರೆ ಆಳವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ

ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಟ್‌ನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುವಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
ಋತುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಕ್ರಮ ಬದಲಿಸಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ: 7-10 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ: 15-20 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Image credits: gemini
ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ನೀರು ಹಾಕಲು ಉತ್ತಮ

ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಲು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ದಿನದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ತೇವಾಂಶ ಬೇರುಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೋಲ್ ಇರಲಿ

ಜೇಡ್ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2-3 ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು (ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವ ತೂತು) ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಗಿಡ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
Image credits: gemini

