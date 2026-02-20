ಜೇಡ್ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಬಹುದು.
ಜೇಡ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ 2-3 ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ನೀರು ಹಾಕಿ. ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವ (root rot) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಟ್ನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುವಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಲು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ದಿನದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ತೇವಾಂಶ ಬೇರುಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
