ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ 80% ರುಚಿ ಇರುವುದು ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
How to use coriander roots: ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ನಿಜವಾದ ರುಚಿ ಅದರ ಕೋಮಲ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ನೀವು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಆಹಾರದ ನಿಜವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಬಾಣಸಿಗ ರಣವೀರ್ ಬ್ರಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಉಳಿದ ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು "ಕಸ" ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಆಹಾರದ ನಿಜವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಹೌದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ 80% ರುಚಿ ಅದರ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 20% ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಣಸಿಗ ರಣವೀರ್ ಬ್ರಾರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಭಿರುಚಿಯ ನಿಜವಾದ ಗಣಿತ
ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ನಿಜವಾದ ರುಚಿ ಅದರ ಕೋಮಲ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 80% ರುಚಿ ಅದರ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 20% ರುಚಿ ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ
ಈಗ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಎಲೆ ಹಾಕುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?. ರಣವೀರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಡಗಳು ಬಲವಾದ, ಆಳವಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು?
ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಡುಗೆ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಣಸಿಗ ರಣವೀರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇರುಗಳು
ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯ ಅಥವಾ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸುವ ಕರಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮುಂತಾದ ದೀರ್ಘ ಅಡುಗೆ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ದೀರ್ಘ ಅಡುಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ, ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸುವ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಗ್ರೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?
ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ..
