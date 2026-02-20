ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಖರೀದಿಸ್ಬೇಡಿ…. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸಿ
Grow Broccoli: at Home: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೋಕಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರೋದರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಹೇಗೆ?
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ರೊಕೊಲಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ
ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಫೆಬ್ರವರಿ) ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಆರಿಸಿ + ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್, ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆ ಅಥವಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬ್ರೊಕೊಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು 1 ವಾರ ಒಣಗಲು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. 1 ವಾರ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬ್ರೊಕೊಲಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು:
ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೊಕೊ ಪೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಣಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬ್ರೊಕೊಲಿಯ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಈಗ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬ್ರೊಕೊಲಿಯನ್ನು ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅನಿಸಿದರೆ, ನೀರು ಹಾಕಿ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ಮಡಕೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಎರುಗಿನೋಸಾದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹಣ ಸುರಿಯೋದು ಯಾಕೆ?
