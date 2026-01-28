ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆದ್ರು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಜಿಡ್ಡು, ಕಲೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸಿ
ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮೊಂಡುತನದ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದೀರಾ?. ಹೌದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಬಿಳಿ ಒಳಭಾಗವು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಸುಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹೊಳಪು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೂಟುಗಳು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಲೆದರ್ ಬೂಟು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ, ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
