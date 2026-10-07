ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ
How to make delicious Upma: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಉದುರು ಉದುರಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಗಡಿಬಿಡಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯದ್ದೇ ಚಿಂತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾವೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಇಂಥ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಿಂಡಿ ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು.
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ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಹೌದು ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಅಂತಾ ಹೊರಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನವೂ ಒಂದೇ ರುಚಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವುಸಲ ಬೆಂದ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉದುರುದುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತೆ, ನೋಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸೆಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದುನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಶೈಲಿಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದುದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿ ಮಸಾಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರವೆಯನ್ನು ಹುರಿದು, ತರಕಾರಿ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಉದುರು ಉದುರಾಗುವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ. ಇದು ಪೌಷ್ಠಿಕ, ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಉಪಾಹಾರ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿಯಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ತಿಂಡಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು.
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ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರವೆಯನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರವೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಂತಹ ರವೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದೀತು ಹೇಗೆ? ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರವೆ ಖರೀದಿಸಿ.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರುವ ಮುನ್ನ ರವೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಕೇವಲ ರವೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಹುರಿಯಿರಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಘಮ ಬರುತ್ತದೆ ರವೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರವೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಂಟಂಟಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹದವಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
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ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನೇನು ಬೇಕು?
ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವಿದ್ದರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,ಶುಂಠಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಿ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನಬಹುದು. ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಂತಹ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತವೆಂದರೆ ನೀರು-ರವೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು. ಮೃದುವಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಪ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉದುರು ಉದುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಿಗುಟಾದ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀರು ಮತ್ತು ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಈ ವೇಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರವೆಯನ್ನು ಕಲಕುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಉಂಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.ಹುದು.
ಈಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಪ್ಪ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಟಾಣಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ.
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