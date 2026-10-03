ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ Vs ಇಡ್ಲಿ ರವೆ: ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಸಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
Suji vs idli rava: ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನವರೆಗೆ ಈ ಎರಡು ರವೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಸಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ, ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ತಯಾರಿಕೆ
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ, ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ತಯಾರಿಕೆ
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ, ರವೆ ದೋಸೆ, ಉತ್ತಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇವು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ, ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರವೆಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೇರೆ
ರವೆಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೇರೆ
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ರವೆಗಳ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮರಳಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ರವೆಯಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ರವೆಯಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಅಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇವೆರಡರ ಪಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆಯಿಂದ ಕೇಸರಿ, ರವೆ ಲಡ್ಡುವಿನಂತಹ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆಯನ್ನು ಹುದುಗು ಬರಿಸುವ (ferment) ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರವೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗು ಬರಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದರ ಬದಲು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆಯ ಬದಲು ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
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