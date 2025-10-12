Rice vs Upma for weight loss :ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಅನ್ನವೋ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮವೋ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ತಿನಿಸುಗಳೆಂದರೆ ಅನ್ನ, ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಲೇಮನ್ ಬಾತ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಈ ಲೇಖನವು ಇದರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅನ್ನ ಉತ್ತಮವೇ?
ಅನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ (ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್) ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (GI) ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು 110-120 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ರಸಂ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತವಾ ಬಾತ್ನಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಖಾದ್ಯಗಳಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ?
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ರವೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಭಾರತೀಯ ಇಷ್ಟದ ತಿಂಡಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟುಪಡುವವರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 150-200 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ರವೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಓಟ್ಸ್, ರಾಗಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಬಹುದು.
ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ, ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ GI ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಗಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಇದೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಎರಡೂ ತಿನಿಸುಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.