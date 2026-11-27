ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟವ್ ಟಾಪ್ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್ vs ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟವ್ ಟಾಪ್ ಪಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟವ್ ಟಾಪ್ ಪಾಟ್ ಅನ್ನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಹಬೆ ಬರಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಕ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್-ಅಂಡ್-ಯೂಸ್ ಅಡುಗೆ ಸೆಟಪ್ ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ನರ್ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿಗಳು ಬೇಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟವ್ಟಾಪ್ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು. ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಉಪಕರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಕರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಕದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಹೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಉಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಗಿಯಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಉಪಾಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಲವು ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಉಪಕರಣದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಕ ಲೈಟ್, ಬಿಸಿಯಾಗದ ಹಿಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ ಅಚ್ಚುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?
Frequent breakfast. ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ಸೀಮಿತ ಉಚಿತ ಬರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ?
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಕರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ?
ಆಗಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಹೆಚ್ಚು ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಬಳಸಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯುವಾಗ ಆಗಾಗ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೌವ್ನ ಒಂದು ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಪಾತ್ರೆ ಜೋಡಿಸುವುದು, ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿವೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಕ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಕರಣದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯುವವರೆಗೆ ಉರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಕ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.