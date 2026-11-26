Tomato saar recipe: ಚಳಿಗಾಲದ ತಂಪಾದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ರಸಂ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶೈಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಜಾ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರುಚಿಕರ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಂಪಾದ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುವಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ಕುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ (ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್) ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಜಾ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ರಸಂ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾಡುವುದೂ ಬಹಳ ಸುಲಭ.
ಹುಳಿ, ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ರುಚಿ ಮಿಳಿತವಾಗಿರುವ ಈ ರಸಂ ಪ್ರತಿ ಗುಟುಕಿನಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಈ ರುಚಿಕರ ರಸಂ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಐದು ಹಣ್ಣಾದ ಟೊಮೆಟೊ
ಅರ್ಧ ಬೀಟ್ರೂಟ್
ಅರ್ಧ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ಒಂದು ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ತುಂಡು
ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಐದು ಕಪ್ ನೀರು
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ
ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ
ಐದು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲು ಟೊಮೆಟೊಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ (+) ಗುರುತು ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
*ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಜರಡಿಯಿಂದ ಸೋಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ.
*ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತುರಿದ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ತುಂಡು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
*ಈಗ ಸೋಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿಗೆ ಈ ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ.
*ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಲಸಿ, ಆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ರಸಂಗೆ ಸುರಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ರಸಂಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿತನ ಬರುತ್ತದೆ.
*ಮಿಶ್ರಣ ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ರಸಂಗೆ ಕಮ್ಮನೆಯ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ.. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ತಿಳಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಹುರಿದು, ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ರಸಂಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ.
ಅಷ್ಟೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ! ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ ತರಹ ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೂ ಬಡಿಸಬಹುದು.