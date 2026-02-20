- Home
- ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರೀ ಸಾಕು, ಕರಿಬೇವು, ಪುದಿನಾ, ಕುತ್ತುಂಬರಿ ಗಿಡವಂತೂ ಸೋಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!
Simple easy Kitchen Scraps for Garden: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕಾಫಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಉಳಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟವೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ
ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. ಇವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಳೆತು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಅವು ಬೇಗನೆ ವಿಘಟನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಷಾರೀಯವಾಗಿಸಲು (alkaline) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಾರವಾದ ಆಹಾರವೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾರವಾದ ಆಹಾರ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಿಡದ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡಿ. ಅದರ ವಾಸನೆಗೆ ಕೀಟಗಳು ಗಿಡದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹುಳಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಕೀಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಇರುವೆ, ಏಫಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅವುಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಉಳಿದ ಕಾಫಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನೀವು ಉಳಿದ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
