ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್
How to crack an egg: ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರರಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವುದು ನೋಡಲು ಸುಲಭ ಎನಿಸಿದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚೂರುಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಒಡೆಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚೂರುಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಸಿ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂಚಿಗೆ (Edge) ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಬಡಿದು ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರ ಬದಲು, ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಂತಹ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಬಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
2. ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಬಳಕೆ
ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಡಿದು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು (Crack) ಮೂಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಆ ಬಿರುಕಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ (Yolk) ಒಡೆಯದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
3. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಡೆಯುವ ಬದಲು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ (Bowl) ಒಡೆದು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚೂರುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
4. ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚೂರು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚೂರು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದರೆ ಅದು ಜಾರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ದೊಡ್ಡ ಚಿಪ್ಪನ್ನೇ ಚಮಚದಂತೆ ಬಳಸಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಚೂರನ್ನು ಎತ್ತಿ. ಚಿಪ್ಪು ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಒಡೆಯುವುದು
ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ: ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಬರುವಂತೆ ಬಡಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ತೋರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್
ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಹಳದಿ ಭಾಗ ಒಳಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
