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- ಸೋಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ.. ಮರದ ಸೌಟಿನ ಜಿಡ್ಡು, ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು
ಸೋಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ.. ಮರದ ಸೌಟಿನ ಜಿಡ್ಡು, ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು
Wooden Spoons Cleaning: ಮರದ ಚಮಚಗಳು ಬೇಗನೆ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದು, ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬರಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಇವು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮರದ ಪಾತ್ರೆ, ಚಮಚಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್.
ಜಸ್ಟ್ ನೀರಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ
ಜಸ್ಟ್ ನೀರಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಮರದ ಚಮಚಗಳು (Wooden Spoons) ಮತ್ತು ಸೌಟುಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಮರದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಮಂದವಾಗುತ್ತವೆ (Dull), ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಸೋಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಚಮಚಗಳು ಸದಾ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ 'ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್' ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
*ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರು.
*1-2ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ.
*ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ.
*ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಬಟ್ಟೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಹಂತಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಹಂತಗಳು
*ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಈ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮರದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 1-2 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮರದ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಆಗ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಕೊಳೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
*ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆದು, ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಮರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ
ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ
ಮರದ ಚಮಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸವರಿ. ಇದು ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಂದವಾಗಿದ್ದ ಚಮಚಕ್ಕೆ ಹೊಸದರಂತಹ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಿಷ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
*ಮರದ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಸಮಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಮರ ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು.
*ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರವೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿಯೇ ಎತ್ತಿಡಿ.
*ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಮಚಗಳಿಗಿಂತ ಮರದ ಚಮಚಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ.
*ಈ ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
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