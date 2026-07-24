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ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್

ನೀರ್ ದೋಸೆಯು ತೆಳುವಾಗಿ, ಮೆದುವಾಗಿ ಜಾಲರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿನಿಸಾಗಿರುವ ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ.  

food Jul 24 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Instagram
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ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ

ಹಿಟ್ಟು ತರಿತರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.

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ಸಣ್ಣ ತಳಿಯ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿ

ಅತ್ಯಂತ ಮೆದುವಾದ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ತಳಿಯ (Short-grain) ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ನಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

ಹಿಟ್ಟು ಹಾಲಿನಂತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ತರಿತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಲರಿಯಂತಹ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

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ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತವಾದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಬೇಡಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿದ್ದಿ ಹರಡಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ತವಾದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹರಡಲು ಬಿಡಿ.

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ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ

ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ದೋಸೆ ಹಂಚನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಆವಿಯಲ್ಲೇ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.

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