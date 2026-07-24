ನೀರ್ ದೋಸೆಯು ತೆಳುವಾಗಿ, ಮೆದುವಾಗಿ ಜಾಲರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿನಿಸಾಗಿರುವ ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಹಿಟ್ಟು ತರಿತರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ಅತ್ಯಂತ ಮೆದುವಾದ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ತಳಿಯ (Short-grain) ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಿಟ್ಟು ಹಾಲಿನಂತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ತರಿತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಲರಿಯಂತಹ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿದ್ದಿ ಹರಡಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ತವಾದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹರಡಲು ಬಿಡಿ.
ತವಾ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ದೋಸೆ ಹಂಚನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಆವಿಯಲ್ಲೇ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
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