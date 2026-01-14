ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಇಡ್ತೀರಾ?, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Curd Storage Tips: ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಸರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದು ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಳಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ..
ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇಹವು ಮೊಸರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ
ಆದರೆ ಅದೇ ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ
ಹೌದು. ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದು ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊರಗಿದ್ರೂ ಎರಡು ದಿನ ಕೆಡಲ್ಲ
ಆದರೆ ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮೊಸರು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿಗಲ್ಲ
ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮೊಸರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಶೀತದಿಂದಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಮೊಸರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಮನಿಸಿ...
ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಗೃತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ತಜ್ಞರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
