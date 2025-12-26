How to make thick curd: &nbsp;ಮೊಸರು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.&nbsp;

ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಹೊರ ಪದರವು ಮೊಸರಿನೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು
ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು (ಲಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹವು) ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೊಸರು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹುದುಗುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೇವಾಂಶ ಸಮತೋಲನ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನೀರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೊಬ್ಬರಿಯ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವು ಮೊಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ತಾಜಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿ. 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇದು ಮೊಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡು ತಾಜಾವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಜಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊಸರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊಸರು ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಮೊಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿ. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮೊಸರು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಈ ಪದರವು ಮೊಸರನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೊಸರು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಪೂರ್ಣ ಕೆನೆ ಹಾಲು - 500 ಮಿಲಿ, ಘನೀಕರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಮೊಸರು (frozen)-1 ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲು, ಬಿಸಿನೀರು ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್.

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಅದು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಾಗುವವರೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ. ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಲನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ. ಮೊಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಅಥವಾ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀರು ಮೊಸರು ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಈಗ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಶಾಖ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ.

ನೀವೀಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಮೊಸರು ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಮೊಸರು ಕೆನೆಭರಿತವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ(35-42°C) ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪೂರ್ತಿ ಕೆನೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆನೆಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.