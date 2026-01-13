- Home
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇ ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 2 ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇ ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 2 ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Storing Coconut at Home: ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು?.
ಆ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ?
ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ..
ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. ಆದರೆ ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿಡುವ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವುವು?, ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಒಡೆದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಕೊಬ್ಬರಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ
ಹಾಗೆಯೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೇಗನೆ ಕೆಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಅವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕೆಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತುರಿದು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ..
ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ರುಚಿ ಬದಲಾಗದಂತೆ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಡೆದಿಟ್ಟ ಕಾಯಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿಡುವುದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
